22:55 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Аль-Иттихад 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 19:30
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
06 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур
Аль-Наср
Аль-Иттихад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттихад, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Франция Лоран Блан
История личных встреч
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Иттихад
26.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Иттихад0 : 2Аль-Наср
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1Аль-Иттихад
07.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур Аль-Наср2 : 3Аль-Иттихад
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад2 : 1Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2Аль-Иттихад
26.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Иттихад2 : 5Аль-Наср
02.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 0 : 1Аль-Наср
30.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 0 : 3Аль-Наср
26.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Наср1 : 0
21.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 1 : 2Аль-Наср
17.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Наср3 : 2
01.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Иттихад1 : 0
29.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 19-й тур 2 : 2Аль-Иттихад
26.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Иттихад2 : 1
22.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 2 : 1Аль-Иттихад
16.01.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Иттихад0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2050
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1946
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли1944
4 Аль-Кадисия1943
5 Аль-Таавун1938
6 Аль-Иттихад1934
7 Аль-Иттифак1932
8 Аль-Халидж1925
9 Неом1925
10 Аль-Фейха2023
11 Аль-Фатех1923
12 Аль-Хазм1921
13 Аль-Шабаб1919
14 Аль-Холуд1916
15 Дамак1912
16
Зона вылета
Эр-Рияд1912
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2010
18
Зона вылета
Аль-Наджма205

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close