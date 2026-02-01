Аль-Наср - Аль-Иттихад 06 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттихад, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Жорже Жезуш
|Лоран Блан
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 2
|26.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 2
|19.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|2 : 1
|07.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|4 : 2
|26.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|2 : 5
|02.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|0 : 3
|26.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|3 : 2
|01.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|2 : 1
|22.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|16.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|20
|50
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|19
|46
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|19
|44
|4
|Аль-Кадисия
|19
|43
|5
|Аль-Таавун
|19
|38
|6
|Аль-Иттихад
|19
|34
|7
|Аль-Иттифак
|19
|32
|8
|Аль-Халидж
|19
|25
|9
|Неом
|19
|25
|10
|Аль-Фейха
|20
|23
|11
|Аль-Фатех
|19
|23
|12
|Аль-Хазм
|19
|21
|13
|Аль-Шабаб
|19
|19
|14
|Аль-Холуд
|19
|16
|15
|Дамак
|19
|12
| 16
Зона вылета
|Эр-Рияд
|19
|12
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|20
|10
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|20
|5