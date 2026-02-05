Стерлинг намерен перейти в «Наполи» вслед за Кевином Де Брёйне

Дата публикации: 05-02-2026 22:19

«Наполи» начал переговоры с фланговым нападающим Рахимом Стерлингом после его расставания с «Челси». По информации источника The Sun, игрок собирается перебраться в итальянский клуб, так как желает снова оказаться в одной команде с полузащитником Кевином Де Брёйне. Стерлинг и Де Брёйне связаны давней дружбой, и именно этот фактор стал решающим в интересе англичанина к «Наполи».

Футболисты прекрасно знакомы по совместной игре за «Манчестер Сити» в период с 2015 по 2022 годы, где вместе добились множества успехов, в том числе выиграли несколько важных титулов. Отмечается, что Стерлинг даже готов пойти на понижение заработной платы по сравнению с условиями предыдущего контракта с «Челси», чтобы облегчить возможный трансфер и вновь поиграть с бывшим партнёром.

Стоит напомнить, что в текущем сезоне 31-летний Стерлинг не сыграл ни одной официальной встречи за «Челси», тренируясь отдельно от основной команды. Подобная ситуация подстегнула футболиста искать новые варианты для продолжения карьеры, и интерес со стороны «Наполи» оказался весьма кстати.

В этом сезоне неаполитанский клуб столкнулся с серьёзными кадровыми трудностями - сразу девять ключевых игроков команды пропустили матчи из-за различных травм. Несмотря на это, коллектив под руководством Антонио Конте удерживает высокое третье место в турнирной таблице Серии А после 23 сыгранных туров и набрал 46 очков. Возможное усиление состава такими опытными игроками, как Стерлинг, может стать важным шагом для «Наполи» в борьбе за чемпионство и успешное выступление в еврокубках.