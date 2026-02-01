22:54 ()
Метц - Лилль 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 21:45
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
06 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Метц
Лилль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Лилль, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Лилль
Лилль
1 Дания вр Джонатан Фишер
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
15 Гана зщ Терри Йегбе
4 Габон зщ Ури-Мишель Мбула
20 Франция пз Жесси Деменге
97 Сенегал пз Фоде Балло-Туре
21 Франция пз Бенжамен Стамбули
8 Мали пз Бубакар Траоре
10 Франция пз Готье Эн
7 Грузия пз Георгий Цитаишвили
30 Сенегал нп Хабиб Диалло
1 Турция вр Берке Озер
22 Португалия зщ Тьягу Сантош
3 Бельгия зщ Натан Нгой
23 Алжир зщ Айсса Манди
15 Франция зщ Ромен Перро
21 Франция пз Бенжамен Андре
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
32 Франция пз Айюб Буадди
17 ДР Конго пз Нгалайель Мукау
7 Бельгия нп Матиас Фернандес
9 Франция нп Оливье Жиру
Главные тренеры
Франция Стефан Ле Миньян
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
26.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур Лилль6 : 1Метц
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Метц1 : 2Лилль
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Лилль2 : 0Метц
18.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Лилль0 : 0Метц
08.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Метц3 : 3Лилль
09.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Метц0 : 2Лилль
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Лилль1 : 0Метц
09.11.2019 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль0 : 0Метц
28.04.2018 Франция - Лига 1 35-й тур Лилль3 : 1Метц
05.11.2017 Франция - Лига 1 12-й тур Метц0 : 3Лилль
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 0Метц
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Метц2 : 5
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Метц
11.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала Метц0 : 4
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 1 : 1Метц
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 0Лилль
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Лилль1 : 0
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Лилль1 : 4
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 1Лилль
16.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 3 : 0Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2048
2
Лига чемпионов
Ланс2046
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2032
6
Лига конференций
Ренн2031
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2012

