Метц - Лилль 06 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Лилль, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|4
|зщ
|Ури-Мишель Мбула
|20
|пз
|Жесси Деменге
|97
|пз
|Фоде Балло-Туре
|21
|пз
|Бенжамен Стамбули
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|10
|пз
|Готье Эн
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|32
|пз
|Айюб Буадди
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Оливье Жиру
|Стефан Ле Миньян
|Бруно Женезио
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|18.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|09.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|28.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|05.11.2017
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 5
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 4
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|16.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|20
|46
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|20
|32
| 6
Лига конференций
|Ренн
|20
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|20
|12