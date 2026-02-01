22:55 ()
Свернуть список

НАК Бреда - Эксельсиор 06 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-02-2026 21:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
06 Февраля 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
НАК Бреда
Эксельсиор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Эксельсиор, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Эксельсиор1 : 0НАК Бреда
23.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 35-й тур НАК Бреда1 : 2Эксельсиор
03.01.2021 Нидерланды - Первый дивизион 18-й тур Эксельсиор0 : 3НАК Бреда
31.01.2020 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур Эксельсиор2 : 2НАК Бреда
20.09.2019 Нидерланды - Первый дивизион 7-й тур НАК Бреда2 : 1Эксельсиор
03.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Эксельсиор1 : 2НАК Бреда
25.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НАК Бреда0 : 2Эксельсиор
11.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Эксельсиор0 : 0НАК Бреда
03.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НАК Бреда3 : 1Эксельсиор
31.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Эксельсиор0 : 0НАК Бреда
30.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда2 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 2НАК Бреда
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НАК Бреда3 : 4
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 0НАК Бреда
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур НАК Бреда0 : 1
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Эксельсиор2 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 0 : 0Эксельсиор
21.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 1Эксельсиор
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Эксельсиор2 : 2
10.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 5 : 1Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2038
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Херенвен2025
11 Фортуна2125
12 Утрехт2024
13 Эксельсиор2123
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2117
17
Зона вылета
НАК Бреда2116
18
Зона вылета
Телстар2116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close