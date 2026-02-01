НАК Бреда - Эксельсиор 06 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Эксельсиор, которое состоится 06 Февраля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|23.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 2
|03.01.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 3
|31.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|2 : 2
|20.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|03.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|25.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 2
|11.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|03.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 1
|31.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|30.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 2
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 4
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 0
|21.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|10.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|39
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|20
|38
| 4
Лига Европы
|Аякс
|21
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|35
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|21
|31
|9
|ПЕК Зволле
|21
|26
|10
|Херенвен
|20
|25
|11
|Фортуна
|21
|25
|12
|Утрехт
|20
|24
|13
|Эксельсиор
|21
|23
|14
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|15
|Волендам
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|21
|17
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Телстар
|21
|16