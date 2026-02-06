«Манчестер Юнайтед» отдал дань памяти погибшим в Мюнхенской трагедии

Дата публикации: 06-02-2026 15:15

Очередная годовщина одной из самых трагических страниц в истории мирового футбола вновь объединила болельщиков «Манчестер Юнайтед». Со дня Мюнхенской авиакатастрофы прошло 68 лет — катастрофы, которая унесла жизни 23 человек, среди них восемь игроков основной команды «красных дьяволов».

Клуб опубликовал памятное обращение, напомнив о тех, кто навсегда остался частью истории «Юнайтед». В сообщении прозвучали слова, ставшие символом памяти о погибших: «Всегда в памяти. Никогда не забыты. Цветы английского футбола. Цветы Манчестера». Эти строки отсылают к легендарной команде Мэтта Басби, молодым и талантливым футболистам, чьи карьеры оборвались слишком рано.

Мюнхенская трагедия остаётся не только болью для поклонников «Манчестер Юнайтед», но и важной частью футбольного наследия Англии. Каждый год клуб и его болельщики отдают дань уважения тем, кто стал символом мужества, таланта и преданности игре.

Тем временем команда продолжает сезон в плотном графике. В ближайшем туре Премьер-лиги «Юнайтед» предстоит домашний матч против «Тоттенхэма». Встреча запланирована на субботу, 7 февраля, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени. На данный момент манкунианцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.