«Арсенал» рассматривает возможность приобретения футболиста «Боруссии» за 30 млн евро

Дата публикации: 06-02-2026 15:18

Шведский защитник дортмундской «Боруссии» Даниэль Свенссон может покинуть чемпионат Германии и перейти в Английскую Премьер-лигу. Об интересе к игроку сообщает издание Bild.

По информации источника, «шмели» готовы отпустить 23-летнего левого защитника при условии предложения около 30 миллионов евро. Помимо «Арсенала», внимание к Свенссону проявляют также миланский «Интер» и английский клуб «Лидс».

Действующее соглашение футболиста с дортмундским клубом рассчитано до середины 2029 года. Согласно порталу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Свенссона составляет порядка 22 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Даниэль принял участие в 20 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу, демонстрируя надежную игру на левой бровке обороны.

Перспектива смены клуба для молодого игрока открывает новые возможности для развития карьеры и получения опыта в одном из самых конкурентных европейских чемпионатов – Английской Премьер-лиге. Официальных предложений пока не поступало, но переговоры уже ведутся, и ситуация может измениться в ближайшее трансферное окно.