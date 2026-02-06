20:20 ()
Свернуть список

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения футболиста «Боруссии» за 30 млн евро

Дата публикации: 06-02-2026 15:18

 

Шведский защитник дортмундской «Боруссии» Даниэль Свенссон может покинуть чемпионат Германии и перейти в Английскую Премьер-лигу. Об интересе к игроку сообщает издание Bild.

По информации источника, «шмели» готовы отпустить 23-летнего левого защитника при условии предложения около 30 миллионов евро. Помимо «Арсенала», внимание к Свенссону проявляют также миланский «Интер» и английский клуб «Лидс».

Действующее соглашение футболиста с дортмундским клубом рассчитано до середины 2029 года. Согласно порталу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Свенссона составляет порядка 22 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Даниэль принял участие в 20 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу, демонстрируя надежную игру на левой бровке обороны.

Перспектива смены клуба для молодого игрока открывает новые возможности для развития карьеры и получения опыта в одном из самых конкурентных европейских чемпионатов – Английской Премьер-лиге. Официальных предложений пока не поступало, но переговоры уже ведутся, и ситуация может измениться в ближайшее трансферное окно.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close