Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии 6 февраля

Дата публикации: 06-02-2026 15:23

6 февраля на стадионе Аль-Аввал Парк состоится важный матч 21-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, где встретятся команды Ан-Наср и Аль-Иттихад. Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Ан-Наср

Команда Ан-Наср, казалось бы, оказалась в своеобразной золотой ловушке с приходом Криштиану Роналду — футболиста мирового масштаба, который привлек к себе огромное внимание. Именно сюда, скорее всего, легендарный португалец проводит последние годы своей профессиональной карьеры. Тем не менее, несмотря на присутствие такого звёздного игрока, титулы у клуба в последнее время сопутствовали далеко не всегда. В предыдущем сезоне Ан-Наср занял лишь третье место в итоговой таблице национального чемпионата и испытывал неудачи в ряде других соревнований.

На первый взгляд, нынешний сезон мог повторить прошлогодние разочарования — команда уже потерпела поражения как в кубке, так и в Суперкубке, а в чемпионате отставала от лидера — клуба Аль-Хиляль, и потерпела от него сокрушительное поражение со счётом 1:3. Однако именно после этого неудачного матча Ан-Наср запустил впечатляющую серию побед, в то время как их главный конкурент начал регулярно терять очки, зачастую в результате ничьих. Сейчас интрига в чемпионате возрождается, и это означает, что каждое последующее противостояние, включая предстоящий матч, чрезвычайно важно для подопечных, которые настроены только на победу.

Аль-Иттихад

В прошлом сезоне клуб Аль-Иттихад без сомнений выглядел очень мощно. Они смогли набрать внушительные 83 очка, уверенно завоевывая чемпионский титул, который стал для команды юбилейным — десятым в их славной истории. Огромная заслуга в этом успехе принадлежала наставнику Лорану Блану, который по итогам сезона получил звание лучшего тренера дивизиона. Однако уже в сентябре того же года тренер был уволен из-за неубедительного старта команды в новом сезоне.

Сейчас Лоран Блан больше не работает в Джидде, но проблемы клуба остаются на повестке дня. Главный тренер Сержиу Консейсау к настоящему моменту так и не смог придать стабильность игре команды — на протяжении уже более месяца Аль-Иттихад не может добыть две победы подряд. Кроме того, значительным ударом для коллектива стал уход лучшего нападающего Карима Бензема в стан главного соперника — Аль-Хиляля. Теперь от команды ждут, что юный французский талант Иленикена, недавно перешедший из Монако, сумеет достойно заменить звезду и в нападении. Буквально впереди у клуба серьёзные кадровые испытания.

Статистика личных встреч

В этом сезоне команды уже пересекались несколько раз: в начале сезона в рамках Суперкубка и чемпионата страны преимущество было на стороне Ан-Насра. Однако в поединке кубка национального масштаба преимущество перешло к Аль-Иттихаду, что добавляет дополнительной интриги предстоящим играм.

Прогноз

Букмекерские конторы склоняются к тому, что хозяева поля — Ан-Наср — сумеют продолжить успешную серию и одержат победу над соперником. Мы поддержим эту точку зрения, делая ставку на успех команды с Аль-Аввал Парка, которая на данный момент демонстрирует более уверенную и стабильную игру на протяжении сезона.

Таким образом, предстоящий матч обещает стать весьма интересным и напряжённым, ведь обе команды стремятся повысить свои турнирные позиции. Ан-Наср, движущийся к вершинам после ряда неудач, попытается закрепить успех, а Аль-Иттихад постарается прервать спад и вернуть былую уверенность. Будет интересно наблюдать, чья тактика и готовность окажутся более эффективными, и какую роль сыграет отсутствие ключевого нападающего у гостей.

Не упустите эту захватывающую встречу в одном из самых сильных первенств Ближнего Востока — Профессиональной Лиге Саудовской Аравии!