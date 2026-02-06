20:20 ()
«Арсенал» не успел вовремя сделать предложение по трансферу Горецки

Дата публикации: 06-02-2026 15:17

 

Ближе к закрытию зимнего трансферного окна «Арсенал» действительно сделал предложение по переходу полузащитника «Баварии» Леона Горецки. Однако было уже слишком поздно – футболист принял решение не менять клуб в зимний период.

«Горецка не был готов нарушать своё слово в последний момент – даже ради «Арсенала», - отметил известный журналист Кристиан Фальк.

Ранее стало известно, что Леон Горецка покинет «Баварию» по окончании текущего сезона. Летом немца можно будет подписать в статусе свободного агента. Это открывает возможности для нескольких клубов, заинтересованных в его услугах.

31-летний Горецка, обладающий значительным опытом и качествами ключевого полузащитника, оценивается экспертами авторитетного портала Transfermarkt в 15 миллионов евро. Его желание остаться в «Баварии» до лета подтверждает приверженность клубу и серьезное отношение к контрактным обязательствам.

