Дата публикации: 06-02-2026 15:22

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес стремится перейти в мадридский "Реал" и покинуть Англию по причинам, не связанным с футбольными аспектами. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

По данным источника, основными причинами желания Фернандеса сменить клуб и страну являются климатические условия: "холод, дождь и нехватка солнечного света оказывают давление на Энцо, который значительно привык к теплому климату и более мягкой погоде в своем родном регионе". Энцо хочет последовать примеру своего друга и товарища по сборной Аргентины Хулиана Альвареса, который заметно улучшил свою игру после переезда из "Манчестер Сити" в мадридский "Атлетико". Кроме того, футболист стремится жить в городе, который более комфортен для него с точки зрения окружающей среды и образа жизни.

Аргентинец принял участие в составе "Челси" с января 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2032 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 85 миллионов евро (около 170,44 миллиона манатов).

Стоит отметить, что переход Энцо Фернандеса в "Реал" может не только улучшить его личное состояние, но и повлиять на карьеру, так как игроку предстоит адаптироваться к новому футбольному стилю и уровням конкуренции в Ла Лиге. Помимо спортивных амбиций, важную роль играет фактор комфорта жизни, который для многих футболистов становится ключевым при выборе следующего этапа карьеры. В связи с этим, «Реал» рассматривается как идеальный вариант для комфортного проживания и реализации профессиональных целей талантливого полузащитника.