"Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру Луиса Энрике на должность главного тренера

Дата публикации: 06-02-2026 15:20

Руководство "Манчестер Юнайтед" активно работает над тем, чтобы пригласить главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике на новую должность.

Представители английского клуба в Париже организовали встречу с агентом испанского специалиста Иваном де ла Пеньей, с целью убедить его не продлевать контракт с парижским клубом. После ухода Рубена Аморима пост главного тренера временно занимает Майкл Каррик. Несмотря на то, что команда одержала победы над "Манчестер Сити" и "Арсеналом", руководство "Манчестер Юнайтед" по-прежнему стремится найти более опытного и квалифицированного наставника.

55-летний Луис Энрике в интервью для СМИ отклонил слухи о своем возможном отказе от продления сотрудничества с "ПСЖ". "Подобная информация вокруг "ПСЖ" появляется регулярно. Эти вопросы остаются личными и не выходят за пределы клуба. Ложные сообщения не влияют ни на игроков, ни на коллектив в целом. Мы знаем, к чему стремимся, и сохраняем внутреннее равновесие", — заявил тренер.

Таким образом, несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", Луис Энрике предпочитает сохранить текущие отношения с Парижским клубом и продолжить работу в "ПСЖ". Тем временем, клуб из Англии продолжает искать тренера, который сможет укрепить состав и добиться новых успехов на футбольном поле.