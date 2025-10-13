Словакия - Люксембург 13 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-10-2025 20:45
Стадион: Сити Арена — Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
13 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Люксембург, которое состоится 13 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Арена — Антон Малатински (Трнава, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Люксембург
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Люк Хольц
|Джефф Штрассер
История личных встреч
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 1
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа J. 1-й тур
|0 : 0
|12.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|2 : 4
|27.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|2 : 1
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 3-й тур
|4 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|3
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|3
|6
|3
|Словакия
|3
|6
|4
|Люксембург
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Косово
|3
|4
|3
|Словения
|3
|2
|4
|Швеция
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|3
|7
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|3
|7
|3
|Греция
|3
|3
|4
|Беларусь
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Украина
|3
|4
|3
|Исландия
|3
|3
|4
|Азербайджан
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Турция
|3
|6
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Болгария
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|3
|4
|3
|Армения
|3
|3
|4
|Ирландия
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Кипр
|7
|8
|4
|Румыния
|5
|7
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Италия
|5
|12
|3
|Израиль
|6
|9
|4
|Эстония
|6
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|6
|12
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|5
|11
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|6
|6
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|6
|11
|3
|Сербия
|5
|7
|4
|Латвия
|6
|5
|5
|Андорра
|6
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Чехия
|6
|13
|3
|Фарерские острова
|6
|9
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0