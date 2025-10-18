00:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Динамо Мн - Гомель 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Динамо Мн
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Гомель, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Гомель
Гомель
История личных встреч
25.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Гомель0 : 1Динамо Мн
12.09.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0Гомель
13.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Гомель0 : 1Динамо Мн
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1Гомель
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 4Динамо Мн
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Динамо Мн3 : 0Гомель
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Гомель0 : 1Динамо Мн
12.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Гомель3 : 1Динамо Мн
06.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо Мн1 : 1Гомель
21.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 0Динамо Мн
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 3Динамо Мн
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо Мн
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 2Динамо Мн
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 2 : 1Динамо Мн
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 5 : 3Гомель
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 1
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 1Гомель
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Гомель1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2348
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2447
4 Динамо-Брест2544
5 Ислочь2543
6 Торпедо-БелАЗ2341
7 Минск2441
8 Неман2335
9 БАТЭ2430
10 Гомель2329
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2425
14
Стыковая зона
Сморгонь2420
15
Зона вылета
Слуцк2417
16
Зона вылета
Молодечно2410

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close