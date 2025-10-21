ПСВ Эйндховен - Наполи 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Наполи, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Наполи
Неаполь, Италия
|32
|вр
|Матей Коварж
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|8
|зщ
|Серджино Дест
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|27
|нп
|Деннис Ман
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|6
|пз
|Билли Гилмор
|21
|пз
|Маттео Политано
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|7
|нп
|Давид Нерес
|27
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Петер Бош
|Антонио Конте
История личных встреч
|06.12.2012
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3
|04.10.2012
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 4
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Вильярреал
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Копенгаген
|2
|1
|29
|Олимпиакос
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Пафос
|2
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|34
|Атлетик Б
|2
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|36
|Кайрат
|2
|0