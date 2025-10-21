00:55 ()
ПСВ Эйндховен - Наполи 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
ПСВ Эйндховен
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Наполи, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Наполи
Неаполь, Италия
32 Чехия вр Матей Коварж
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
8 США зщ Серджино Дест
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия пз Иван Перишич
27 Румыния нп Деннис Ман
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
6 Шотландия пз Билли Гилмор
21 Италия пз Маттео Политано
99 Камерун пз Франк Ангисса
11 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
7 Бразилия нп Давид Нерес
27 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Италия Антонио Конте
История личных встреч
06.12.2012 Лига Европы Группа F. 6-й тур Наполи1 : 3ПСВ Эйндховен
04.10.2012 Лига Европы Группа F. 2-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Наполи
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 0 : 4ПСВ Эйндховен
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Наполи
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Наполи2 : 1
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 1Наполи
22.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Наполи3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

