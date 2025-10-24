03:02 ()
Вердер - Унион 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 20:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
24 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Вердер
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Унион
Берлин
30 Германия вр Мио Бакхаус
3 Япония зщ Юкинари Сугавара
5 Германия зщ Амос Пипер
31 Германия зщ Карим Кулибали
32 Австрия зщ Марко Фридль
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
11 Германия нп Джастин Нджинма
7 Бельгия нп Самюэль Мбангула
17 Австрия нп Марко Грюлль
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
39 Германия зщ Деррик Кён
28 Австрия пз Кристофер Триммель
8 Германия пз Рани Хедира
6 Германия пз Алёша Кемляйн
7 Шотландия нп Оливер Бёрк
10 Германия нп Ильяс Анса
23 Сербия нп Андрей Илич
Главные тренеры
Германия Хорст Штеффен
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Унион2 : 2Вердер
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вердер4 : 1Унион
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион2 : 1Вердер
28.10.2023 Германия - Бундеслига 9-й тур Вердер2 : 0Унион
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион1 : 0Вердер
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Вердер1 : 2Унион
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Унион3 : 1Вердер
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Вердер0 : 2Унион
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Вердер0 : 2Унион
14.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Унион1 : 2Вердер
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 2Вердер
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер1 : 0
26.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 4 : 0Вердер
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Вердер0 : 3
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 0 : 4Вердер
17.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Унион3 : 1
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 2 : 0Унион
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Унион0 : 0
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 3 : 4Унион
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Унион2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Айнтрахт Ф710
8 Хоффенхайм710
9 Унион710
10 Фрайбург79
11 Гамбург78
12 Вердер78
13 Аугсбург77
14 Санкт-Паули77
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

