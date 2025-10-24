Вердер - Унион 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 20:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
24 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Унион
Берлин
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|32
|зщ
|Марко Фридль
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|17
|нп
|Марко Грюлль
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|10
|нп
|Ильяс Анса
|23
|нп
|Андрей Илич
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|10
|8
|Хоффенхайм
|7
|10
|9
|Унион
|7
|10
|10
|Фрайбург
|7
|9
|11
|Гамбург
|7
|8
|12
|Вердер
|7
|8
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3