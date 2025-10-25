01:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Брест - ПСЖ 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 17:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
25 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Брест
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
2 Франция зщ Брэдли Локо
26 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
23 Мали пз Камори Думбия
7 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
30 Франция вр Люка Шевалье
6 Украина зщ Илья Забарный
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
24 Франция пз Сенни Маюлу
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
14 Франция нп Дезире Дуэ
29 Франция нп Брэдли Баркола
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Испания Луис Энрике
История личных встреч
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч ПСЖ7 : 0Брест
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Брест0 : 3ПСЖ
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5ПСЖ
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ3 : 1Брест
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 1Брест
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур ПСЖ2 : 2Брест
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Брест2 : 3ПСЖ
11.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Брест1 : 2ПСЖ
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ1 : 0Брест
15.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ2 : 0Брест
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 3 : 3Брест
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Брест0 : 0
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 0 : 2Брест
20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Брест4 : 1
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Брест1 : 2
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 7ПСЖ
17.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ3 : 3
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1ПСЖ
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 2ПСЖ
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур ПСЖ2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж810
12 Брест89
13 Лорьян88
14 Осер87
15 Нант86
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close