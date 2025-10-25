Брест - ПСЖ 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 17:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
25 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|26
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|30
|вр
|Люка Шевалье
|6
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Луис Энрике
История личных встреч
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|7 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|8
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Лорьян
|8
|8
|14
|Осер
|8
|7
|15
|Нант
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2