Эштрела - Риу Аве 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 21:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
25 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Эштрела
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эштрела - Риу Аве, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эштрела
Амадора
Риу Аве
Вила-ду-Конде
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
14 Бразилия зщ Bernardo Schappo
30 Бразилия зщ Луан Патрик
79 Болгария зщ Атанас Чернев
21 Португалия зщ Гильерме Монтоя
55 Кабо-Верде пз Sidny Lopes Cabral
19 Португалия пз Паулу Морейра
10 Румыния пз Янис Стойка
18 Португалия нп Jorge Meireles
98 Португалия нп Кикаш
9 Бразилия нп Родриго Перейра
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
32 Чехия зщ Якуб Брабец
4 Англия зщ Джонатан Панзо
5 Греция зщ Андреас Нтои
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 0Эштрела
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 0Риу Аве
14.04.2024 Португалия — Примейра 29-й тур Эштрела2 : 2Риу Аве
02.12.2023 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1Эштрела
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 1Эштрела
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 0Эштрела
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела3 : 0
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 0Эштрела
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела0 : 2
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 2Риу Аве
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве3 : 0
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Риу Аве
23.09.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Риу Аве
19.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту822
2
Лига чемпионов
Спортинг819
3
Лига Европы
Бенфика818
4
Лига конференций
Жил Висенте816
5 Морейренсе815
6 Фамаликан813
7 Витория Гимарайнш811
8 Брага810
9 Насьонал810
10 Алверка810
11 Арока89
12 Риу Аве88
13 Санта-Клара88
14 Каза Пия88
15 Эштрела87
16
Стыковая зона
Эшторил86
17
Зона вылета
Тондела85
18
Зона вылета
АВС81

