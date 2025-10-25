Эштрела - Риу Аве 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 21:30
Стадион: Жозе Гомеш (Амадора, Португалия), вместимость: 9288
25 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Составы команд
Эштрела
Амадора
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|14
|зщ
|Bernardo Schappo
|30
|зщ
|Луан Патрик
|79
|зщ
|Атанас Чернев
|21
|зщ
|Гильерме Монтоя
|55
|пз
|Sidny Lopes Cabral
|19
|пз
|Паулу Морейра
|10
|пз
|Янис Стойка
|18
|нп
|Jorge Meireles
|98
|нп
|Кикаш
|9
|нп
|Родриго Перейра
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|10
|пз
|Брандон Агилера
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|19
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|8
|18
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|8
|16
|5
|Морейренсе
|8
|15
|6
|Фамаликан
|8
|13
|7
|Витория Гимарайнш
|8
|11
|8
|Брага
|8
|10
|9
|Насьонал
|8
|10
|10
|Алверка
|8
|10
|11
|Арока
|8
|9
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Санта-Клара
|8
|8
|14
|Каза Пия
|8
|8
|15
|Эштрела
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тондела
|8
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|8
|1