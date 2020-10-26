20:19 ()
Свернуть список

Штутгарт - Майнц 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 18:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
26 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Штутгарт
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Майнц, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Майнц
Майнц
33 Германия вр Александр Нюбель
14 Швейцария зщ Лука Хакес
24 Германия зщ Юлиан Хабот
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
30 Испания пз Чема Андрес
6 Германия пз Ангело Штиллер
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
8 Португалия нп Тьягу Томаш
26 Германия нп Дениз Ундав
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
16 Германия зщ Штефан Белл
31 Германия зщ Доминик Кор
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
10 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
9 Франция нп Арно Норден
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Майнц2 : 0Штутгарт
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Штутгарт3 : 3Майнц
11.02.2024 Германия — Бундеслига 21-й тур Штутгарт3 : 1Майнц
16.09.2023 Германия — Бундеслига 4-й тур Майнц1 : 3Штутгарт
21.05.2023 Германия — Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 4Штутгарт
21.01.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур Штутгарт1 : 1Майнц
16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Майнц0 : 0Штутгарт
26.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт2 : 1Майнц
29.01.2021 Германия — Бундеслига 19-й тур Штутгарт2 : 0Майнц
26.09.2020 Германия — Бундеслига 2-й тур Майнц1 : 4Штутгарт
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0Штутгарт
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 0 : 3Штутгарт
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Штутгарт1 : 0
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 0Штутгарт
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 2Штутгарт
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Майнц1 : 0
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Майнц3 : 4
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 4 : 0Майнц
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 0 : 1Майнц
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн711
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург79
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close