Штутгарт - Майнц 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 18:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
26 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Майнц, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Майнц
Майнц
|33
|вр
|Александр Нюбель
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|30
|пз
|Чема Андрес
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|8
|нп
|Тьягу Томаш
|26
|нп
|Дениз Ундав
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|9
|нп
|Арно Норден
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|11.02.2024
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|21.01.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|26.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.01.2021
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|26.09.2020
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 4
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|7
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|7
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3