Ливерпуль - Астон Вилла 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 22:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|29
|нп
|Эванн Гессан
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Арне Слот
|Унаи Эмери
История личных встреч
|19.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|10.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 4
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 5
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла". Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|9
|16
|6
|Манчестер Юнайтед
|9
|16
|7
|Ливерпуль
|9
|15
|8
|Астон Вилла
|9
|15
|9
|Челси
|9
|14
|10
|Кристал Пэлас
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|12
|14
|Эвертон
|9
|11
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|16
|Бёрнли
|9
|10
|17
|Фулхэм
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2