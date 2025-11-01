00:26 ()
Ливерпуль - Астон Вилла 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 22:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ливерпуль
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Астон Вилла, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Астон Вилла
Бирмингем
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12Северная ИрландиязщКонор Брэдли
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
7ГерманияпзФлориан Вирц
18НидерландыпзКоди Гакпо
11ЕгипетнпМохамед Салах
22ФранциянпУго Экитике
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
44ФранцияпзБубакар Камара
24БельгияпзАмаду Онана
7ШотландияпзДжон Макгинн
29Кот-д'ИвуарнпЭванн Гессан
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
19.02.2025Англия — Премьер-лига29-й турАстон Вилла2 : 2Ливерпуль
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й турЛиверпуль2 : 0Астон Вилла
13.05.2024Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла3 : 3Ливерпуль
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турЛиверпуль3 : 0Астон Вилла
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турЛиверпуль1 : 1Астон Вилла
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турАстон Вилла1 : 3Ливерпуль
10.05.2022Англия - Премьер-лига33-й турАстон Вилла1 : 2Ливерпуль
11.12.2021Англия - Премьер-лига16-й турЛиверпуль1 : 0Астон Вилла
10.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турЛиверпуль2 : 1Астон Вилла
08.01.2021Кубок Англии1/32 финалаАстон Вилла1 : 4Ливерпуль
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаЛиверпуль0 : 3
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур3 : 2Ливерпуль
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 5Ливерпуль
19.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турЛиверпуль1 : 2
04.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 1Ливерпуль
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турАстон Вилла1 : 0
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 1Астон Вилла
19.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур1 : 2Астон Вилла
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турАстон Вилла2 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 2Астон Вилла
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Астон Вилла". Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал922
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Сити916
6 Манчестер Юнайтед916
7 Ливерпуль915
8 Астон Вилла915
9 Челси914
10 Кристал Пэлас913
11 Брентфорд913
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Брайтон энд Хоув Альбион912
14 Эвертон911
15 Лидс Юнайтед911
16 Бёрнли910
17 Фулхэм98
18
Зона вылета
Ноттингем Форест95
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон92

Отзывы и комментарии к матчу

