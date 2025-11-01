00:30 ()
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Колос - Александрия 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 15:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
01 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Колос
Александрия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Александрия, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Александрия
Александрия
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
07.03.2025 Украина — Премьер-лига 20-й тур Колос0 : 1Александрия
31.08.2024 Украина — Премьер-лига 5-й тур Александрия2 : 1Колос
28.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур Колос0 : 0Александрия
21.10.2023 Украина - Премьер-лига 11-й тур Александрия0 : 1Колос
15.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Колос0 : 2Александрия
05.11.2022 Украина - Премьер-лига 11-й тур Александрия4 : 1Колос
22.08.2021 Украина - Премьер-лига 5-й тур Колос0 : 1Александрия
05.05.2021 Украина - Премьер-лига 25-й тур Александрия0 : 2Колос
06.12.2020 Украина - Премьер-лига 12-й тур Колос1 : 1Александрия
27.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 6-й тур Колос2 : 1Александрия
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Колос
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Колос
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Колос0 : 2
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Колос
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Колос0 : 0
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Александрия0 : 1
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Александрия
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Александрия0 : 2
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Александрия1 : 0
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Александрия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1021
2
Лига конференций
Динамо К1020
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1020
4 Полесье1019
5 Кривбасс1019
6 Металлист 19251016
7 Колос1015
8 Кудровка1114
9 Заря1013
10 Оболонь-Бровар1113
11 Карпаты1012
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава105

