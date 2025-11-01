Колос - Александрия 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 15:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
01 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Александрия, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Александрия
Александрия
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|07.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|28.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|15.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|05.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 1
|22.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|05.05.2021
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|06.12.2020
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|10
|21
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|10
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
|4
|Полесье
|10
|19
|5
|Кривбасс
|10
|19
|6
|Металлист 1925
|10
|16
|7
|Колос
|10
|15
|8
|Кудровка
|11
|14
|9
|Заря
|10
|13
|10
|Оболонь-Бровар
|11
|13
|11
|Карпаты
|10
|12
|12
|Верес
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|10
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Рух В
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|10
|5