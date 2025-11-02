01:48 ()
Брест - Лион 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 21:45
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
02 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Брест
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лион, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
1ПольшаврРадослав Маецки
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
44ФранциязщСумайла Кулибали
27МализщДауда Гвиндо
13ФранцияпзЖорис Шотар
24ФранцияпзЛука Тусар
8ФранцияпзЮго Маньетти
7ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
23АнглияпзТайлер Мортон
39ФранцияпзМатис де Карвалью
7ЧехияпзАдам Карабец
8ФранцияпзКорентин Толиссо
10ЧехияпзПавел Шульц
17ПортугалиянпАфонсу Морейра
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
История личных встреч
02.03.2025Франция — Лига 124-й турЛион2 : 1Брест
11.01.2025Франция — Лига 117-й турБрест2 : 1Лион
14.04.2024Франция - Лига 129-й турЛион4 : 3Брест
23.09.2023Франция - Лига 16-й турБрест1 : 0Лион
01.02.2023Франция - Лига 121-й турЛион0 : 0Брест
28.12.2022Франция - Лига 116-й турБрест2 : 4Лион
20.04.2022Франция - Лига 133-й турБрест2 : 1Лион
07.08.2021Франция - Лига 11-й турЛион1 : 1Брест
19.02.2021Франция - Лига 126-й турБрест2 : 3Лион
16.12.2020Франция - Лига 115-й турЛион2 : 2Брест
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур1 : 0Брест
25.10.2025Франция — Лига 19-й турБрест0 : 3
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 3Брест
04.10.2025Франция — Лига 17-й турБрест0 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 2Брест
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур3 : 3Лион
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛион2 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛион2 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 2Лион
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛион1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1117
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

