Брест - Лион 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 21:45
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
02 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Составы команд
Брест
Брест
Лион
Лион
|1
|вр
|Радослав Маецки
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|13
|пз
|Жорис Шотар
|24
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|39
|пз
|Матис де Карвалью
|7
|пз
|Адам Карабец
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|10
|пз
|Павел Шульц
|17
|нп
|Афонсу Морейра
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
История личных встреч
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|07.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5