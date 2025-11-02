01:49 ()
Воскресенье 02 ноября
БКМА - Пюник 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 15:00
02 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
БКМА
Пюник

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Пюник, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БКМА
Ереван
Пюник
Ереван
История личных встреч
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Пюник2 : 1БКМА
04.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Пюник1 : 2БКМА
23.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур БКМА1 : 2Пюник
20.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Пюник4 : 1БКМА
14.05.2024 Армения - Премьер-лига 34-й тур БКМА0 : 3Пюник
16.03.2024 Армения - Премьер-лига 25-й тур Пюник3 : 1БКМА
06.11.2023 Армения - Премьер-лига 16-й тур БКМА1 : 4Пюник
16.09.2023 Армения - Премьер-лига 7-й тур Пюник3 : 0БКМА
26.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур БКМА1 : 1Пюник
01.04.2023 Армения - Премьер-лига 25-й тур Пюник3 : 0БКМА
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1БКМА
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур БКМА4 : 0
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 2 : 2БКМА
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур БКМА2 : 2
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Пюник2 : 1БКМА
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Пюник2 : 0
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Пюник
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Пюник5 : 1
27.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Пюник
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Пюник2 : 1БКМА
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1127
2
Лига конференций
Алашкерт1125
3
Лига конференций
Урарту1121
4 Ноа1121
5 Пюник1019
6 Ван1111
7 БКМА1011
8 Гандзасар116
9 Ширак116
10
Зона вылета
Арарат112

Отзывы и комментарии к матчу

