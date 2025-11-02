Арсенал Дз - Гомель 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 13:00
02 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Гомель, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Арсенал Дз
Дзержинск
Гомель
Гомель
История личных встреч
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|5 : 0
|07.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 1
|20.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|12.09.2020
|Беларусь - Первая лига
|17-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Беларусь - Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|4 : 1
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|5 : 3
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|27
|61
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|27
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|26
|53
|4
|Динамо-Брест
|27
|48
|5
|Торпедо-БелАЗ
|26
|44
|6
|Ислочь
|27
|44
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|26
|39
|9
|Гомель
|26
|36
|10
|БАТЭ
|26
|33
|11
|Витебск
|27
|30
|12
|Арсенал Дз
|26
|29
|13
|Нафтан
|27
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|27
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|26
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|27
|11