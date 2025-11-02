01:49 ()
Воскресенье 02 ноября
Арсенал Дз - Гомель 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 13:00
02 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Арсенал Дз
Гомель

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Гомель, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Гомель
Гомель
История личных встреч
13.06.2025Беларусь — Высшая лига12-й турГомель0 : 2Арсенал Дз
30.11.2024Беларусь — Высшая лига30-й турАрсенал Дз1 : 0Гомель
06.07.2024Беларусь — Высшая лига15-й турГомель5 : 0Арсенал Дз
07.08.2022Беларусь - Высшая лига16-й турГомель4 : 1Арсенал Дз
20.03.2022Беларусь - Высшая лига1-й турАрсенал Дз1 : 2Гомель
12.09.2020Беларусь - Первая лига17-й турАрсенал Дз1 : 1Гомель
22.07.2020Беларусь - Первая лига4-й турГомель0 : 1Арсенал Дз
26.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й тур0 : 1Арсенал Дз
17.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й турАрсенал Дз0 : 1
10.10.2025Беларусь — Высшая лига20-й тур1 : 0Арсенал Дз
04.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й тур1 : 0Арсенал Дз
26.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й турАрсенал Дз1 : 1
29.10.2025Беларусь — Высшая лига16-й тур0 : 1Гомель
25.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й турГомель4 : 1
18.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й тур0 : 0Гомель
04.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й тур5 : 3Гомель
28.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й турГомель2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2761
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2653
4 Динамо-Брест2748
5 Торпедо-БелАЗ2644
6 Ислочь2744
7 Минск2642
8 Неман2639
9 Гомель2636
10 БАТЭ2633
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2629
13 Нафтан2725
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2711

