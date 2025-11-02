Заря - Рух В 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 15:30
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
02 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Рух В, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|02.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|04.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|29.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|09.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|28.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
|11.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|25.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|10
|21
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|10
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
|4
|Кривбасс
|11
|20
|5
|Полесье
|10
|19
|6
|Металлист 1925
|10
|16
|7
|Колос
|11
|16
|8
|Кудровка
|11
|14
|9
|Верес
|11
|13
|10
|Оболонь-Бровар
|11
|13
|11
|Заря
|10
|13
|12
|Карпаты
|10
|12
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|11
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6