Воскресенье 02 ноября
Заря - Рух В 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 15:30
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
02 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Заря
Рух В

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Рух В, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Рух В
Винники
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
02.03.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Заря2 : 0Рух В
25.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Рух В3 : 0Заря
04.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Заря0 : 0Рух В
29.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Рух В2 : 1Заря
02.04.2023 Украина - Премьер-лига 19-й тур Заря3 : 0Рух В
09.09.2022 Украина - Премьер-лига 4-й тур Рух В3 : 1Заря
28.10.2021 Кубок Украины 1/8 финала Рух В0 : 2 ДВЗаря
11.09.2021 Украина - Премьер-лига 7-й тур Рух В1 : 1Заря
03.04.2021 Украина - Премьер-лига 20-й тур Рух В0 : 2Заря
25.10.2020 Украина - Премьер-лига 7-й тур Заря4 : 0Рух В
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Заря
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Заря1 : 1
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Заря
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Заря0 : 0
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Заря
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала 1 : 0Рух В
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Рух В
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Рух В1 : 2
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Рух В
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Рух В0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1021
2
Лига конференций
Динамо К1020
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1020
4 Кривбасс1120
5 Полесье1019
6 Металлист 19251016
7 Колос1116
8 Кудровка1114
9 Верес1113
10 Оболонь-Бровар1113
11 Заря1013
12 Карпаты1012
13
Стыковая зона
Эпицентр119
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава116

