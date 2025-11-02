Шахтёр - Динамо Киев 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
02 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Динамо Киев, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Арда Туран
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|14.05.2025
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 1 6 : 5
|27.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|03.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|22.09.2021
|Суперкубок Украины
|Финал
|3 : 0
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|10
|21
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|10
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
|4
|Кривбасс
|11
|20
|5
|Полесье
|10
|19
|6
|Металлист 1925
|10
|16
|7
|Колос
|11
|16
|8
|Кудровка
|11
|14
|9
|Верес
|11
|13
|10
|Оболонь-Бровар
|11
|13
|11
|Заря
|10
|13
|12
|Карпаты
|10
|12
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|11
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6