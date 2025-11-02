01:50 ()
Шахтёр - Динамо Киев 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
02 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 11-й тур
Шахтёр
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Динамо Киев, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1Шахтёр
14.05.2025 Кубок Украины Финал Шахтёр1 : 1 6 : 5Динамо К
27.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур Шахтёр2 : 2Динамо К
27.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Динамо К1 : 1Шахтёр
11.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Шахтёр1 : 0Динамо К
03.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Динамо К0 : 1Шахтёр
22.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур Динамо К1 : 1Шахтёр
16.10.2022 Украина - Премьер-лига 7-й тур Шахтёр3 : 1Динамо К
03.10.2021 Украина - Премьер-лига 10-й тур Динамо К0 : 0Шахтёр
22.09.2021 Суперкубок Украины Финал Шахтёр3 : 0Динамо К
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1Шахтёр
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Шахтёр4 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Шахтёр1 : 2
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Шахтёр
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Шахтёр1 : 4
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала Динамо К2 : 1Шахтёр
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Динамо К4 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 3 : 0Динамо К
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Динамо К
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Динамо К1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1021
2
Лига конференций
Динамо К1020
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1020
4 Кривбасс1120
5 Полесье1019
6 Металлист 19251016
7 Колос1116
8 Кудровка1114
9 Верес1113
10 Оболонь-Бровар1113
11 Заря1013
12 Карпаты1012
13
Стыковая зона
Эпицентр119
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава116

Отзывы и комментарии к матчу

