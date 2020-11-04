Атлетико - Юнион 04 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Юнион, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Юнион
Брюссель, Бельгия
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Конор Галлахер
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|5
|зщ
|Кевин Мак Аллистер
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|48
|зщ
|Федде Лейсен
|8
|пз
|Адем Зоргане
|6
|пз
|Камил ван де Перре
|22
|пз
|Уссейну Ньянг
|25
|пз
|Анан Халаили
|4
|пз
|Матиас Расмуссен
|13
|нп
|Kевин Родригес
|10
|нп
|Ануар Аит-Эль-Хадж
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Себастьен Поконьоли
|Давид Юбер
История личных встреч
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|13-й тур
|1 : 4
|29.10.2025
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|0 : 3
|26.10.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|12-й тур
|2 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Бавария
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Интер М
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Ливерпуль
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Челси
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Карабах
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|5
| 16
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Марсель
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Атлетик Б
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 24
Плей-офф
|Юнион
|3
|3
|25
|Ювентус
|3
|2
|26
|Будё-Глимт
|3
|2
|27
|Монако
|3
|2
|28
|Славия П
|3
|2
|29
|Пафос
|3
|2
|30
|Байер
|3
|2
|31
|Вильярреал
|3
|1
|32
|Копенгаген
|3
|1
|33
|Олимпиакос
|3
|1
|34
|Кайрат
|3
|1
|35
|Бенфика
|3
|0
|36
|Аякс
|3
|0