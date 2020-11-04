00:42 ()
Атлетико - Юнион 04 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-11-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
04 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Атлетико М
Юнион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Юнион, которое состоится 04 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Юнион
Брюссель, Бельгия
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
24 Испания зщ Робен Ле Норман
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
17 Словакия зщ Давид Ганцко
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
6 Испания пз Коке
4 Англия пз Конор Галлахер
11 Аргентина пз Тьяго Альмада
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
37 Нидерланды вр Кьелл Схерпен
5 Аргентина зщ Кевин Мак Аллистер
16 Англия зщ Кристиан Бёрджесс
48 Бельгия зщ Федде Лейсен
8 Алжир пз Адем Зоргане
6 Бельгия пз Камил ван де Перре
22 Сенегал пз Уссейну Ньянг
25 Израиль пз Анан Халаили
4 Норвегия пз Матиас Расмуссен
13 Эквадор нп Kевин Родригес
10 Бельгия нп Ануар Аит-Эль-Хадж
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Бельгия Себастьен Поконьоли
Бельгия Давид Юбер
История личных встреч
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур Атлетико М3 : 0
27.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 0 : 2Атлетико М
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 0Атлетико М
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Атлетико М1 : 0
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 1 : 1Атлетико М
01.11.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 13-й тур 1 : 4Юнион
29.10.2025 Кубок Бельгии 1/16 финала 0 : 3Юнион
26.10.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 12-й тур Юнион2 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Юнион0 : 4
18.10.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 11-й тур Юнион3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Бавария39
3
1/8 финала
Интер М39
4
1/8 финала
Арсенал39
5
1/8 финала
Реал Мадрид39
6
1/8 финала
Боруссия Д37
7
1/8 финала
Манчестер Сити37
8
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед36
9
Плей-офф
Барселона36
10
Плей-офф
Ливерпуль36
11
Плей-офф
Челси36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Карабах36
14
Плей-офф
Галатасарай36
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур35
16
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
17
Плей-офф
Аталанта34
18
Плей-офф
Марсель33
19
Плей-офф
Атлетико М33
20
Плей-офф
Брюгге33
21
Плей-офф
Атлетик Б33
22
Плей-офф
Айнтрахт Ф33
23
Плей-офф
Наполи33
24
Плей-офф
Юнион33
25 Ювентус32
26 Будё-Глимт32
27 Монако32
28 Славия П32
29 Пафос32
30 Байер32
31 Вильярреал31
32 Копенгаген31
33 Олимпиакос31
34 Кайрат31
35 Бенфика30
36 Аякс30

