Ювентус - Торино 08 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 08-11-2025 19:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
08 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Торино, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Торино
Турин
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|18
|пз
|Филип Костич
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|20
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Альберто Палеари
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|61
|пз
|Адриен Тамез
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|19
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Лучано Спаллетти
|Лучано Спаллетти
|Лучано Спаллетти
|Марко Барони
История личных встреч
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|28.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|4 : 2
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 1
|18.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Болонья
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|10
|18
|7
|Комо
|10
|17
|8
|Лацио
|10
|15
|9
|Удинезе
|10
|15
|10
|Кремонезе
|10
|14
|11
|Аталанта
|10
|13
|12
|Сассуоло
|10
|13
|13
|Торино
|10
|13
|14
|Кальяри
|10
|9
|15
|Лечче
|10
|9
|16
|Парма
|10
|7
|17
|Пиза
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Верона
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|10
|4