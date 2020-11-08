01:56 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 ноября
Свернуть список

Ювентус - Торино 08 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-11-2025 19:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
08 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ювентус
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Торино, которое состоится 08 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Торино
Турин
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
27ИталиязщАндреа Камбьязо
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
18СербияпзФилип Костич
10ТурциянпКенан Йылдыз
20БельгиянпЛуа Опенда
9СербиянпДушан Влахович
1ИталияврАльберто Палеари
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
61ФранцияпзАдриен Тамез
16НорвегияпзМаркус Педерсен
22ИталияпзЧезаре Казадей
32АлбанияпзКристьян Аслани
20АвстрияпзВалентино Лацаро
10ХорватияпзНикола Влашич
18АргентинанпДжованни Симеоне
19ШотландиянпЧе Адамс
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияМарко Барони
История личных встреч
11.01.2025Италия — Серия А20-й турТорино1 : 1Ювентус
09.11.2024Италия — Серия А12-й турЮвентус2 : 0Торино
13.04.2024Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0Ювентус
07.10.2023Италия - Серия А8-й турЮвентус2 : 0Торино
28.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турЮвентус4 : 2Торино
15.10.2022Италия - Серия АСерия А. 10-й турТорино0 : 1Ювентус
18.02.2022Италия - Серия А26-й турЮвентус1 : 1Торино
02.10.2021Италия - Серия А7-й турТорино0 : 1Ювентус
03.04.2021Италия - Серия А29-й турТорино2 : 2Ювентус
05.12.2020Италия - Серия А10-й турЮвентус2 : 1Торино
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЮвентус1 : 1
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Ювентус
29.10.2025Италия — Серия А9-й турЮвентус3 : 1
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур1 : 0Ювентус
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 0Ювентус
02.11.2025Италия — Серия А10-й турТорино2 : 2
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 0Торино
26.10.2025Италия — Серия А8-й турТорино2 : 1
18.10.2025Италия — Серия А7-й турТорино1 : 0
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур3 : 3Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Интер М1021
3
Лига чемпионов
Милан1021
4
Лига чемпионов
Рома1021
5
Лига Европы
Болонья1018
6
Лига конференций
Ювентус1018
7 Комо1017
8 Лацио1015
9 Удинезе1015
10 Кремонезе1014
11 Аталанта1013
12 Сассуоло1013
13 Торино1013
14 Кальяри109
15 Лечче109
16 Парма107
17 Пиза106
18
Зона вылета
Дженоа106
19
Зона вылета
Верона105
20
Зона вылета
Фиорентина104

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close