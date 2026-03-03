«Арсенал» предложил «Коринтиансу» сделку по переходу защитника

Дата публикации: 03-03-2026 12:57

Английский футбольный клуб "Арсенал" направил официальное предложение бразильскому "Коринтиансу" относительно трансфера 25-летнего правого защитника Матеузиньо. Как сообщает издание Daily Arsenal, лондонский клуб заинтересован в укреплении своей оборонительной линии и видит в этом игроке важное усиление.

Главный тренер "канониров", Микель Артета, активно выступает за подписания Матеузиньо, подчеркивая необходимость усиления в защите. Однако руководство "Коринтианса" пока занимает жёсткую позицию и не собирается отпускать одного из ключевых футболистов команды без весомых оснований.

Тем не менее, если сам защитник выразит желание перейти в Европу и будет настойчиво добиваться трансфера, ситуация может измениться, и бразильский клуб рассмотреть вариант расставания с игроком. В текущем сезоне Матеузиньо провёл 13 матчей за "Коринтианс" и забил один гол, демонстрируя стабильную игру и важность для команды.

Контракт Матеузиньо с "Коринтиансом" рассчитан до 2028 года, что даёт клубу хорошую позицию для переговоров. При этом, по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около €6 миллионов, что отражает его нынешнюю ценность на трансферном рынке.

Таким образом, ситуация с переходом Матеузиньо в "Арсенал" остаётся неопределённой – многое будет зависеть от позиции самого игрока и готовности "Коринтианса" идти на уступки. Следующие недели могут стать решающими в судьбе этого потенциального трансфера.