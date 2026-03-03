Дата публикации: 03-03-2026 12:52

Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает находиться вне игровой практики. В его окружении считают, что причиной может быть попадание запрещённых веществ в организм во время нахождения в расположении сборной Украины.

Журналист Игорь Цыганик в своём подкасте сообщил, что если данная версия подтвердится, то вингер планирует подать судебный иск — не против всей Украинской ассоциации футбола как организации, а конкретно против её руководства.

Последний матч за лондонский «Челси» Мудрик провёл 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», отметившись забитым голом. Всего в составе английского клуба он сыграл 73 матча, забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2031 года.

Ситуация с возможным употреблением допинга осложняет карьеру молодого таланта, который демонстрирует стабильный рост и перспективы в европейском футболе. Помимо серьёзных последствий для его спортивной репутации, данный инцидент может повлиять на взаимоотношения футболиста с национальной командой и футбольными структурами в Украине. В настоящее время Мудрик при поддержке своих юристов тщательно изучает все обстоятельства дела, готовясь к возможным судебным разбирательствам для защиты своих прав и репутации. Этот случай вызывает широкое внимание в спортивной среде и среди поклонников футбола, которые надеются на положительное разрешение ситуации и возвращение игрока на поле в ближайшее время.