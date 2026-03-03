«Фламенго» отправил в отставку главного тренера несмотря на разгромную победу 8:0 над «Мадурейрой»

Дата публикации: 03-03-2026 12:54

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» объявил об увольнении с поста главного тренера первой команды Филипе Луиса сразу после впечатляющей победы над «Мадурейрой» со счётом 8:0. Эта новость была опубликована онлайн-изданием Globo. По информации источников, решение об отставке тренера было принято еще до начала матча и не зависело от итогового результата.

Матч, в котором «Фламенго» одержал уверенную победу в полуфинале чемпионата лиги Кариока, прошел в ночь с 2 на 3 марта. Филипе Луис занимал пост главного тренера команды с 2024 года, а до этого выступал за «Фламенго» в качестве игрока. За время своей тренерской деятельности он смог укрепить позиции коллектива, но руководство клуба решило сделать кадровые изменения.

Филипе Луис наиболее известен по своим выступлениям за европейские клубы, такие как мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». В составе «матрасников» он стал чемпионом Испании и выиграл Кубок УЕФА, который в настоящее время называется Лига Европы. Также он добился значительных успехов в Английской Премьер-лиге, выиграв титул вместе с «Челси». Его богатый опыт и достижения сделали его заметной фигурой как на поле, так и на тренерской скамейке, однако руководство «Фламенго» выбрало иной путь развития команды.