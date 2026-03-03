Зинедин Зидан поделился мнением об бывшем одноклубнике из «Реала» Роналдо

Дата публикации: 03-03-2026 12:51

Легендарный французский полузащитник и экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своём опыте совместных выступлений с бразильской легендой Роналдо.

«Настоящий Феномен! И это мнение разделяют многие – он сохраняет свой титул и по сей день. Роналдо был уникален по-настоящему. Мне довелось долго играть рядом с ним в составе «сливочных». Он полностью оправдывал своё прозвище – с большой буквы.

Он обладал всеми нужными качествами, при этом оставался светлым и жизнерадостным человеком. Возникало желание сделать всё, чтобы стать его другом. Но по-настоящему удивляло то, что он показывал на тренировках. Это было что-то невероятное. Часто партнёры просто останавливались, чтобы наблюдать за его игрой.

Его мастерство с мячом на тренировках было таким же впечатляющим, как и в официальных матчах», – отметил Зидан в интервью L'Equipe.

Роналдо дважды становился обладателем «Золотого мяча» – в 1997 и 2002 годах, что подтверждает его статус одного из величайших футболистов в истории.

Его феноменальная техника и стремление к совершенству продолжали вдохновлять не только товарищей по команде, но и миллионы болельщиков по всему миру.