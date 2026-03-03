«Ред Булл» рассматривает возможность увольнения Клоппа

Дата публикации: 03-03-2026 13:36

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может оставить свою должность руководителя футбольного направления в системе «Ред Булл». Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

По данным источника, в руководстве компании возникло недовольство работой немецкого специалиста. Клоппа критикуют за ряд принятых им решений, которые вызывают вопросы. Сообщается, что после завершения текущего сезона его может заменить действующий главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер.

Напомним, Юрген Клопп ушёл с поста главного тренера «Ливерпуля» летом 2024 года, а с января 2025 года начал работу в системе «Ред Булл» на руководящей позиции.

Стоит отметить, что ранее к 58-летнему тренеру проявлял интерес мадридский «Реал», рассматривая возможность пригласить его на тренерский мостик.

Таким образом, возможная смена Клоппа в «Ред Булл» отражает непростую ситуацию в клубе, где руководство стремится к улучшению результатов и внедрению новых стратегий. Гласнер, известный своими тактическими навыками, рассматривается как перспективный кандидат для дальнейшего развития футбольного направления.