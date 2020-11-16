00:20 ()
Албания - Англия 16 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-11-2025 19:00
Стадион: Эйр Албания (Арена Комбетаре) (Тирана, Албания), вместимость: 22000
16 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 10-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Албания
Англия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Англия, которое состоится 16 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Арена Комбетаре) (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Албания
Англия
1 Албания вр Томас Стракоша
4 Албания зщ Эльсеид Хюсай
5 Албания зщ Арлинд Айети
6 Албания зщ Берат Джимсити
3 Албания зщ Марио Митай
15 Албания пз Юльян Шеху
8 Албания пз Кристьян Аслани
14 Албания пз Казим Лячи
11 Албания нп Мюрто Узуни
21 Албания нп Арбер Ходжа
7 Албания нп Рей Манай
1 Англия вр Джордан Пикфорд
14 Англия зщ Джед Спенс
18 Англия зщ Нико О'Райли
2 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Джон Стоунз
21 Англия пз Эллиот Андерсон
4 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
19 Англия пз Эберечи Эзе
11 Англия пз Маркус Рашфорд
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Бразилия Силвиньо
Германия Томас Тухель
История личных встреч
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 1-й тур Англия2 : 0Албания
12.11.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. 9-й тур Англия5 : 0Албания
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. 2-й тур Албания0 : 2Англия
13.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 9-й тур 0 : 1Албания
14.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Албания4 : 2
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 7-й тур 0 : 1Албания
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 6-й тур Албания1 : 0
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 1Албания
13.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 9-й тур Англия2 : 0
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 8-й тур 0 : 5Англия
09.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Англия3 : 0
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 6-й тур 0 : 5Англия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа K. 5-й тур Англия2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча десятого тура к ЧМ-2026: Албания — Англия. Это соперники по группе K. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

Отзывы и комментарии к матчу

