Украина - Исландия 16 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 16-11-2025 19:00
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
16 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Исландия, которое состоится 16 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Исландия
Главные тренеры
|Сергей Станиславович Ребров
|Арнар Гуннлаугссон
История личных встреч
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 3-й тур
|3 : 5
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 8-й тур
|2 : 0
|05.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 5-й тур
|4 : 0
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 3-й тур
|3 : 5
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|13.11.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 5-й тур
|0 : 2
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 4-й тур
|2 : 2
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 3-й тур
|3 : 5
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
