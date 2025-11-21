03:24 ()
Акрон - Сочи 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 17:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
21 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Акрон
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Сочи, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Сочи0 : 4Акрон
21.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Акрон1 : 3Сочи
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Акрон
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Акрон
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Акрон1 : 1
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур 3 : 2Акрон
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Акрон
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи0 : 1
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 2 : 1Сочи
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Сочи
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Сочи1 : 3
27.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 4Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1533
2 ЦСКА1533
3 Зенит1530
4 Локомотив М1530
5 Балтика1528
6 Спартак М1525
7 Рубин1520
8 Акрон1518
9 Ростов1518
10 Динамо М1517
11 Ахмат1516
12 Динамо Мх1514
13
Стыковая зона
Крылья Советов1514
14
Стыковая зона
Оренбург1511
15
Зона вылета
Сочи158
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород158

