Акрон - Сочи 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 17:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
21 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Сочи, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|21.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 3
|27.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|15
|33
|2
|ЦСКА
|15
|33
|3
|Зенит
|15
|30
|4
|Локомотив М
|15
|30
|5
|Балтика
|15
|28
|6
|Спартак М
|15
|25
|7
|Рубин
|15
|20
|8
|Акрон
|15
|18
|9
|Ростов
|15
|18
|10
|Динамо М
|15
|17
|11
|Ахмат
|15
|16
|12
|Динамо Мх
|15
|14
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|15
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|15
|11
| 15
Зона вылета
|Сочи
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|15
|8