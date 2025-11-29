15:23 ()
Лестер Сити - Шеффилд Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 14:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
29 Ноября 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Лестер Сити
Шеффилд Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
31 Босния и Герцеговина вр Асмир Бегович
21 Португалия зщ Рикарду
3 Бельгия зщ Ваут Фас
23 Дания зщ Янник Вестергор
33 Англия зщ Люк Томас
6 Уэльс пз Джордан Джеймс
8 Англия пз Гарри Уинкс
7 Гана нп Иссааку Фатаву
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
10 Англия нп Стефи Мавидиди
20 Замбия нп Патсон Дака
1 Англия вр Майкл Купер
2 Англия зщ Джафет Танганга
15 Англия зщ Бен Ми
10 Англия пз Каллум О'Харе
11 Англия пз Андре Брукс
14 Англия пз Харрисон Барроуз
38 Англия пз Феми Серики
42 Англия пз Сайди Пек
44 Нидерланды пз Яйро Ридевалд
7 Ирландия нп Томас Кэннон
23 Англия нп Тайриз Кэмбелл
Запасные
13 Испания вр Франсиско Вьейтес
17 Англия пз Хамза Чодури
24 Франция пз Бубакари Сумаре
22 Англия пз Оливер Скипп
25 Англия пз Луис Пейдж
39 Англия нп Силько Томас
28 Англия нп Джереми Монга
9 Гана нп Джордан Айю
18 Аргентина нп Хулиан Карранса
17 Уэльс вр Адам Дэвис
3 Англия зщ Сэм МакКаллум
25 Ирландия зщ Марк Макгиннес
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
18 Сенегал пз Джибриль Сумаре
24 Нидерланды пз Тахит Чонг
9 Англия нп Дэнни Ингс
28 Англия нп Алекс Матос
45 Англия нп Патрик Бэмфорд
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
Испания Рубен Селльес
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Лестер Сити5 : 0Шеффилд Юнайтед
06.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Лестер Сити
16.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити2 : 0Шеффилд Юнайтед
24.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Лестер Сити
16.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
22.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Юнайтед1 : 4Лестер Сити
25.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Лестер Сити
22.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Лестер Сити2 : 1
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 2Лестер Сити
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур Лестер Сити1 : 1
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур Лестер Сити0 : 2
26.11.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0
23.11.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 0 : 3Шеффилд Юнайтед
08.11.2025 Англия — Чемпионшип 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур 3 : 1Шеффилд Юнайтед
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1740
2
Повышение
Сток Сити1730
3
Плей-офф за повышение
Мидлсбро1730
4
Плей-офф за повышение
Миллуолл1728
5
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун1727
6
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд1727
7 Бристоль Сити1726
8 Дерби Каунти1726
9 Бирмингем Сити1725
10 Рексем1725
11 Халл Сити1725
12 Куинз Парк Рейнджерс1725
13 Саутгемптон1724
14 Уотфорд1724
15 Лестер Сити1724
16 Чарльтон Атлетик1723
17 Вест Бромвич Альбион1722
18 Блэкберн Роверс1619
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Суонси Сити1717
21 Портсмут1717
22
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед1716
23
Зона вылета
Норвич Сити1710
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей17-4

