Лестер Сити - Шеффилд Юнайтед 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 14:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
29 Ноября 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|31
|вр
|Асмир Бегович
|21
|зщ
|Рикарду
|3
|зщ
|Ваут Фас
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|33
|зщ
|Люк Томас
|6
|пз
|Джордан Джеймс
|8
|пз
|Гарри Уинкс
|7
|нп
|Иссааку Фатаву
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|20
|нп
|Патсон Дака
|1
|вр
|Майкл Купер
|2
|зщ
|Джафет Танганга
|15
|зщ
|Бен Ми
|10
|пз
|Каллум О'Харе
|11
|пз
|Андре Брукс
|14
|пз
|Харрисон Барроуз
|38
|пз
|Феми Серики
|42
|пз
|Сайди Пек
|44
|пз
|Яйро Ридевалд
|7
|нп
|Томас Кэннон
|23
|нп
|Тайриз Кэмбелл
Запасные
|13
|вр
|Франсиско Вьейтес
|17
|пз
|Хамза Чодури
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|22
|пз
|Оливер Скипп
|25
|пз
|Луис Пейдж
|39
|нп
|Силько Томас
|28
|нп
|Джереми Монга
|9
|нп
|Джордан Айю
|18
|нп
|Хулиан Карранса
|17
|вр
|Адам Дэвис
|3
|зщ
|Сэм МакКаллум
|25
|зщ
|Марк Макгиннес
|8
|пз
|Густаво Хамер
|18
|пз
|Джибриль Сумаре
|24
|пз
|Тахит Чонг
|9
|нп
|Дэнни Ингс
|28
|нп
|Алекс Матос
|45
|нп
|Патрик Бэмфорд
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
|Рубен Селльес
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 0
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|16.02.2018
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 4
|25.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 2
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|0 : 2
|26.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|0 : 0
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|17
|40
| 2
Повышение
|Сток Сити
|17
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|17
|30
| 4
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|17
|28
| 5
Плей-офф за повышение
|Ипсвич Таун
|17
|27
| 6
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|17
|27
|7
|Бристоль Сити
|17
|26
|8
|Дерби Каунти
|17
|26
|9
|Бирмингем Сити
|17
|25
|10
|Рексем
|17
|25
|11
|Халл Сити
|17
|25
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|17
|25
|13
|Саутгемптон
|17
|24
|14
|Уотфорд
|17
|24
|15
|Лестер Сити
|17
|24
|16
|Чарльтон Атлетик
|17
|23
|17
|Вест Бромвич Альбион
|17
|22
|18
|Блэкберн Роверс
|16
|19
|19
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|20
|Суонси Сити
|17
|17
|21
|Портсмут
|17
|17
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|17
|16
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|17
|10
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|17
|-4