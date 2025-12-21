Утрехт - ПСВ Эйндховен 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
21 Декабря 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПСВ Эйндховен, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|20
|пз
|Дани де Вит
|22
|пз
|Мигель Родригес
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|32
|вр
|Матей Коварж
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|20
|пз
|Гус Тиль
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|23
|пз
|Йоей Верман
|27
|нп
|Деннис Ман
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|5
|нп
|Иван Перишич
Главные тренеры
|Рон Янс
|Петер Бош
История личных встреч
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 5
|21.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|6 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|04.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|17.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 2
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 2
|16.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 0
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|4 : 3
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|16
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|24
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|16
|20
|11
|Эксельсиор
|16
|19
|12
|ПЕК Зволле
|17
|19
|13
|Гоу Эхед Иглс
|16
|18
|14
|Фортуна
|16
|18
|15
|Волендам
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|17
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Телстар
|16
|12