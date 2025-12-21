01:48 ()
Свернуть список

Утрехт - ПСВ Эйндховен 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
21 Декабря 2025 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Утрехт
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПСВ Эйндховен, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
20 Нидерланды пз Дани де Вит
22 Испания пз Мигель Родригес
10 Франция пз Йоанн Катлин
7 Дания пз Виктор Йенсен
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
32 Чехия вр Матей Коварж
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
20 Нидерланды пз Гус Тиль
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
10 Германия пз Пауль Ваннер
23 Нидерланды пз Йоей Верман
27 Румыния нп Деннис Ман
9 США нп Рикардо Пепи
5 Хорватия нп Иван Перишич
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2Утрехт
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Утрехт2 : 5ПСВ Эйндховен
21.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Утрехт
19.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Утрехт2 : 2ПСВ Эйндховен
16.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1Утрехт
13.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт0 : 1ПСВ Эйндховен
04.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Утрехт
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Утрехт1 : 1ПСВ Эйндховен
13.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Утрехт
17.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 0 : 2Утрехт
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 1 : 1Утрехт
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Утрехт1 : 2
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Утрехт1 : 1
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 2Утрехт
16.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен3 : 0
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур ПСВ Эйндховен4 : 3
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур ПСВ Эйндховен2 : 3
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1723
10 Спарта1620
11 Эксельсиор1619
12 ПЕК Зволле1719
13 Гоу Эхед Иглс1618
14 Фортуна1618
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1714
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close