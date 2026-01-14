Хоффенхайм - Боруссия М 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 21:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
14 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия М, которое состоится 14 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|5
|зщ
|Озан Кабак
|22
|зщ
|Александер Прасс
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|11
|пз
|Фисник Аслани
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|пз
|Базумана Туре
|19
|нп
|Тим Лемперле
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|20
|зщ
|Лука Нец
|16
|пз
|Филипп Зандер
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|15
|нп
|Харис Табакович
|9
|нп
|Франк Онора
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 4
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|02.12.2023
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|28.01.2023
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 4
|06.08.2022
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|05.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 3
|19.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|05.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|44
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|15
|27
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Боруссия М
|16
|19
|11
|Кёльн
|16
|17
|12
|Вердер
|15
|17
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|16
|15
|15
|Аугсбург
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9