01:33 ()
Свернуть список

Хоффенхайм - Боруссия М 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 21:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
14 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Хоффенхайм
Боруссия М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия М, которое состоится 14 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
5 Турция зщ Озан Кабак
22 Австрия зщ Александер Прасс
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
7 Косово пз Леон Авдуллаху
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
11 Косово пз Фисник Аслани
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
29 Кот-д'Ивуар пз Базумана Туре
19 Германия нп Тим Лемперле
33 Германия вр Мориц Николас
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
29 США зщ Джозеф Скалли
20 Германия зщ Лука Нец
16 Германия пз Филипп Зандер
27 Германия пз Рокко Райц
6 Германия пз Янник Энгельхардт
10 Германия пз Флориан Нойхаус
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
9 Франция нп Франк Онора
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Боруссия М4 : 4Хоффенхайм
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Хоффенхайм1 : 2Боруссия М
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Хоффенхайм4 : 3Боруссия М
02.12.2023 Германия — Бундеслига 13-й тур Боруссия М2 : 1Хоффенхайм
28.01.2023 Германия — Бундеслига 18-й тур Хоффенхайм1 : 4Боруссия М
06.08.2022 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия М3 : 1Хоффенхайм
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М5 : 1Хоффенхайм
18.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм1 : 1Боруссия М
21.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Хоффенхайм3 : 2Боруссия М
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Боруссия М1 : 2Хоффенхайм
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 0Хоффенхайм
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Хоффенхайм4 : 1
07.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 2 : 0Хоффенхайм
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм3 : 0
21.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 1 : 1Хоффенхайм
11.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур Боруссия М4 : 0
05.01.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Боруссия М0 : 3
19.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 2 : 0Боруссия М
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Боруссия М1 : 3
05.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1644
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
4
Лига чемпионов
Байер1629
5
Лига Европы
Штутгарт1629
6
Лига конференций
Хоффенхайм1527
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Боруссия М1619
11 Кёльн1617
12 Вердер1517
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1615
15 Аугсбург1614
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close