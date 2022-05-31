«Бавария» объявила об уходе Толиссо

Дата публикации: 31-05-2022

На сайте «Баварии» появилась информация о прекращении сотрудничества с Корентином Толиссо.



Соглашение 27-летнего француза с мюнхенцами истекает в июне 2022 года, после чего он получит статус свободного агента и покинет команду.



Толиссо воспитывался в структуре «Лиона». «Бавария» выкупила права на центрального полузащитника в 2017 году, заплатив за него 41,5 млн евро. В текущем сезоне в активе француза 22 игры за мюнхенскую команду, в которых он забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Вместе с «Баварией» Корентен стал обладателем 14 трофеев.



«Transfermarkt» оценивает Толиссо в 15 млн евро.



Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляют английский «Арсенал» и «Лион».