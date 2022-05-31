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Левандовски: больше не хочу играть за «Баварию»

Дата публикации: 31-05-2022

Роберт Левандовски решил покинуть «Баварию». Нападающий отметил, что не планирует продолжать выступление в мюнхенском клубе и уйдет из него ближайшим летом.

Слова Левандовски опубликовал ресурс «Kicker»: «Мое время в «Баварии» завершилось. Я не вижу возможности и дальше продолжать сотрудничество. Я больше не буду выступать за команду. Соглашение с клубом действует до 2023 года, но я верю, что в «Баварии» не будут препятствовать моему уходу. Вероятно, после игр сборных у меня появится новая информация».

В сезоне 21/22 Роберт провел за «Баварию» 46 поединков, отличившись 50 раз и отдав 7 результативных пасов.

Ранее СМИ писали, что польский форвард согласовал условия перехода с «Барселоной».

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