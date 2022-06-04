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«Бавария» нашла замену Левандовски в Италии

Дата публикации: 04-06-2022

Роберт Левандовски в скором времени может покинуть «Баварию». По данным «Corriere dello Sport», мюнхенцы намерены заменить польского форварда игроком «Наполи». Речь идет о Викторе Осимхене.

«Бавария» уже обратилась к «Наполи» с запросом по игроку. Неаполитанцы готовы отпустить 23-летнего нигерийца за 100-110 млн евро.

Ранее сообщалось, что Осимхеном интересуются несколько клубов АПЛ, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Арсенал».

Нигериец перебрался в «Наполи» из «Лилля» осенью 2020 года. В минувшем сезоне он отличился 18 раз и сделал 6 голевых пасов в 32 играх. Его соглашение с «партенопейцами» действует до лета 2025 года.

Рыночный ценник на нападающего равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).

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