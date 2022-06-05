Гнабри отказался от продления контракта с «Баварией»

Дата публикации: 05-06-2022

Серж Гнабри не будет продлевать трудовые отношения с «Баварией». При этом вингер не против провести в составе мюнхенцев еще один сезон. Информацией поделился Керри Хау. Журналист отметил, что игрок не принял предложение «Баварии» по новому контракту.



Интерес к Гнабри проявляют «Ливерпуль» и «Реал», о чем ранее сообщали ряд источников.



Немец начинал футбольную карьеру в «Арсенале». К «Баварии» он присоединился летом 2017 года. В завершившемся сезоне на счету 26-летнего Сержа 17 голов и 10 результативных пасов в 45 встречах за мюнхенскую команду.



Его соглашение с «Баварией» истекает в июне 2023 года. Рыночная стоимость Гнабри равняется 70 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).