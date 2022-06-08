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«Бавария» готова улучшить финансовое предложение по Мане

Дата публикации: 08-06-2022

«Бавария» предпримет очередную попытку заполучить Садио Мане. Мюнхенцы планируют направить «Ливерпулю» улучшенное предложение по 30-летнему футболисту.

Сообщается, что размер компенсации за вингера будет увеличен до 35 млн евро. Именно сумма сделки является основной причиной того, что клубы не могут согласовать переход Мане.

Ранее «Бавария» предлагала за сенегальца 29 млн евро (в данную сумму входили бонусные выплаты).

Срок действия контракта Мане с «Ливерпулем» ограничен июнем 2023 года. В сезоне 2021/2022 он провел за «мерсисайдцев» 51 игру, отличившись 23 раза и сделав 5 ассистов.

«Transfermarkt» оценивает Садио Мане в € 80 млн.

Источник – «Sky Sport Germany».

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