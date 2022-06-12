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«Фрайбург» заинтересован в подписании Фомина

Дата публикации: 12-06-2022

Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Даниил Фомин может перебраться в Германию. В услугах хавбека «Динамо» заинтересован «Фрайбург». Сам полузащитник согласился на переход в немецкую команду.

Отмечается, что в соглашении с Фоминым прописаны отступные, которые для клубов из Европы равняются 12 000 000 евро.

Состав «Динамо» футболист пополнил в августе 2020 года, перебравшись из «Уфы». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро.

В минувшем сезоне Фомин провел за московскую команду 34 встречи, отметившись 12 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Трудовые отношения 25-летнего полузащитника с «Динамо» истекают летом 2025 года. Ценник на Фомина равняется 9 млн евро («Transfermarkt»).

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