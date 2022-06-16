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Левандовски отклонил предложение «ПСЖ» ради перехода в «Барселону»

Дата публикации: 16-06-2022

У Роберта Левандовски было предложение от «ПСЖ». Однако поляк отказался от него, сделав выбор в пользу «Барселоны». Информацией поделилось издание «Daily Mail».

Парижане подготовили для польского нападающего солидный контракт, но тот отклонил предложение, поскольку хотел играть за «сине-гранатовых». Примечательно, что переход Левандовски в «Барселону» может и не состояться. На каталонцев наложены определенные ограничения, не позволяющие клубу расходовать большие суммы на трансферы игроков.

Контракт Левандовски с «Баварией» истекает следующим летом, поэтому мюнхенцы вряд ли отпустят его без компенсации.

16-го июня «Барса» вновь соберет совет для обсуждения вопроса по сокращению издержек на зарплаты футболистов.

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