Мане пройдет медосмотр для «Баварии» 21 июня

Дата публикации: 19-06-2022

Фабрицио Романо в соцсети сообщил, что 21 июня Садио Мане пройдет медосмотр для «Баварии». В случае его удачного завершения форвард «Ливерпуля» подпишет соглашение с мюнхенской командой.



Ранее стало известно, что «Бавария» готова заплатить за 30-летнего сенегальца 35 млн евро. Еще 5 миллионв «мерсисайдцы» смогут получить в случае достижения Мане определенного показателя по забитым мячам. Футболист подпишет с «Баварией» 3-летнее соглашение.



Цвета «Ливерпуля» Мане защищает с 2016 года. За его трансфер клуб заплатил «Саутгемптону» 41,2 млн евро. Срок действия контракта сенегальца с «красными» ограничен следующим летом.



В сезоне 21/22 Мане забил 23 мяча и сделал 5 ассистов в 51 игре.