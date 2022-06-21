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Форвард «Штутгарта» интересен топ-клубам Англии

Дата публикации: 21-06-2022

В «Twitter» Мануэля Вета появилась информация об интересе английских грандов к центральному нападающему «Штутгарта». Саша Калайджич привлек внимание «Лестера», «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэма».

Ранее ряд источников сообщали, что в услугах 24-летнего футболиста также заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Переговоры австрийца с мюнхенской командой уже состоялись и в скором времени он может стать игроком «Баварии».

Свою карьеру Калайджич начинал в Австрии. В «Штутгарт» голеадор перебрался в 2019 году, подписав с клубом 4-летнее соглашение. В минувшем сезоне он много пропустил из-за травмы. На счету Калайджича 6 голов и 2 результативных паса в 15 играх.

Ориентировочная стоимость нападающего – 25 000 000 евро.

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