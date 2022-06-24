«Бавария» официально объявила о трансфере Мане из «Ливерпуля»

Дата публикации: 24-06-2022

На сайте «Баварии» появилась информация о трансфере Садио Мане, ранее защищавшего цвета «Ливерпуля». Соглашение с сенегальцем будет рассчитано до лета 2025 года. По данным Transfermarkt.de, сумма сделки составила 32 млн евро.



Трансфер вингера уже оценил президент мюнхенцев.



«Мане – футболист мирового уровня. Переход Садио добавит престижа Бундеслиге и подчеркнет привлекательность мюнхенского клуба. Ради столь интересных игроков болельщики и идут на футбол. Я доволен, что совет директоров с Каном и Салихамиджичем договорились о переходе Мане», - приводит заявление Герберта Хайнера пресс-служба «Баварии».



Прошлый сезон Мане провел в «Ливерпуле», за который отыграл 51 матч. В них он записал на свой счет 23 гола и 5 результативных передач.