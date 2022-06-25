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В «Баварии» намерены сохранить Гнабри

Дата публикации: 25-06-2022

Хасан Салихамиджич, работающий спортивным директором в «Баварии», сообщил, что клуб хочет продолжить сотрудничество с Сержем Гнабри.

«Мы рассчитываем сохранить его в команде. Хочется верить, что он не уйдет из «Баварии». Если Серж сделает выбор не в пользу клуба, то всегда можно достичь компромисса, который пойдет на пользу всем», - публикует заявление Салихамиджича в соцсети Фабрицио Романо.

По действующему соглашению Гнабри будет игроком «красных» до следующего лета. В завершившемся сезоне вингер провел 45 поединков, отличившись 17 раз и отдав 7 голевых передач.

Стоимость немца равняется 65 млн евро (Transfermarkt.de).

Ранее СМИ сообщали, что Гнабри решил отказаться от нового соглашения с «Баварией» с зарплатой в 19 млн евро за сезон.

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