«РБ Лейпциг» готов заплатить 30 млн евро за полузащитника «Аякса»

Дата публикации: 26-06-2022

«Voetbal International» информирует, что карьера Эдсона Альвареса может продолжиться в «Лейпциге». Немецкая команда заинтересована в приобретении опорника «Аякса». Сумма сделки оценивается в 30 млн евро. Сам мексиканец готов попробовать свои силы в Германии. Среди других претендентов на 24-летнего футболиста значится «Кристал Пэлас».



«Аякс» подписал Альвареса в июле 2018 года, выкупив его контракт у мексиканской «Америки» за 15 миллионов евро. Соглашение опорника с амстердамским клубом действует до лета 2025 года.



В прошедшем сезоне в активе Альвареса 40 встреч во всех соревнованиях, в которых он отличился 5 раз и отдал 1 результативный пас. Его рыночная стоимость равняется 22 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



За сборную Мексики Альварес впервые сыграл в 2017 году.