Эриксен заинтересовал «Лестер Сити»

Дата публикации: 30-06-2022

Издание «The Times» сообщает, что Кристиан Эриксен раздумывает над переходом в «Лестер», который предложил датчанину контракт.



С января 2022 года полузащитник выступал за «Брентфорд». Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня. Вскоре Эриксен станет свободным агентом и будет волен в выборе нового места работы.



Ранее ряд источников писали об интересе к датчанину со стороны «МЮ» и «Тоттенхэма». Примечательно, что за лондонцев хавбек выступал в 2013-2020 годах, после чего перебрался в итальянский «Интер».



За «Брентфорд» Эриксен провел 11 поединков, в которых отличился 1 раз и отдал 3 голевые передачи.



По данным «Transfermarkt», сегодня 30-летний футболист стоит порядка 20 млн евро.